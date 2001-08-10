Тихоокеанское
информационное агентство
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10:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные потушили автомобиль в селе Быков

Пожарные потушили автомобиль в селе Быков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 сентября в 17.12 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Быков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 17.14. К этому моменту открытым пламенем горела иномарка. Пожар локализовали в 17.16, а в 17.26 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Причины пожара устанавливаются.

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