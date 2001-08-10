Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
Сейчас 04:08
60,80|60,70|66,91
Администрация Южно-Сахалинска информирует об ограничениях движения транспорта в День города
16:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец передал свою карту знакомой, а та отправилась тратить деньги

Сахалинец передал свою карту знакомой, а та отправилась тратить деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что с его банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили, что в период времени с 24 до 26 августа заявитель передал своей знакомой для сохранности ключи от квартиры и банковскую карту.

Гражданка, воспользовавшись ситуацией, рассчиталась с помощью чужой кредитки за покупки в различных торговых точках города Холмска, тем самым, похитив денежные средства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?