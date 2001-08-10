Сахалинец передал свою карту знакомой, а та отправилась тратить деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что с его банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили, что в период времени с 24 до 26 августа заявитель передал своей знакомой для сохранности ключи от квартиры и банковскую карту.

Гражданка, воспользовавшись ситуацией, рассчиталась с помощью чужой кредитки за покупки в различных торговых точках города Холмска, тем самым, похитив денежные средства.