Полицейские раскрыли кражу имущества из гаража в селе Санаторное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кто-то, отжав ворота, проник в гараж в селе Санаторное, откуда похитил доски, примерно, 3 куба. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможной причастности к содеянному 21-летнего молодого человека, проживающего в данном селе.

В ходе проверки поступивших сведений информация подтвердилась. Установлено, что юноша прогуливался и приметил в гараже указанное имущество. Выждав подходящий момент, он совершил кражу. Затем отвёз похищенное в укромное место, где оно хранилось до обнаружения и изъятия полицейскими. Фигурант планировал часть похищенного продать, а что-то использовать в личных нуждах.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Ведётся следствие. В отношении подозреваемого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.