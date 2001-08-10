Сахалинца будут судить за кражу ноутбука

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию города Южно-Сахалинска обратился сотрудник одной из местных логистических компаний. Гражданин сообщил, что с его рабочего места был похищен ноутбук стоимостью 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению причастен ранее судимый местный житель 1969 года рождения.

Как оказалось, фигурант, воспользовавшись тем что сотрудники и другие клиенты не могли видеть его действий, похитил дорогостоящий девайс с целью личного материального обогащения. Украденное изъято и будет возвращено потерпевшей стороне.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.