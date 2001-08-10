Серийный дачный вор задержан на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу изобличили 37-летнего уроженца села Некрасовка в совершении 7 фактов хищения имущества с дачных участков, расположенных в селах 1, 2 и 3 Пади, которые были совершены с начала мая до середины августа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что фигурант в этот период времени проникал различными способами в домики, в том числе путём разбития и выставления стёкол, вскрытия запирающих устройств на входных дверях и прочее. Его основной целью хищения были продукты питания, но нередко гражданин похищал другое ценное имущество, которое продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. В числе похищенного различные строительные инструменты, а также сноуборд и ботинки для «доски», которые он выбросил за ненадобностью. Предварительная сумма ущерба около 100 тысяч рублей.

В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества.

По ходатайству следствия в отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.