Сахалинец пригласил гостей и остался без денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу была получена информация о том, что 19 августа из квартиры дома по улицы Совхозной города Поронайска были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Полицейские изобличили подозреваемого и установили обстоятельства преступления.
Установлено, что в ночь с 18 на 19 августа 2022 года потерпевший пригласил в гости известных ему людей, которые привели с собой незнакомцев. Так компания в составе пяти человек употребляла алкогольные напитки.
Спустя время подозреваемый увидел, что хозяин лежит на полу, при этом за ними никто не наблюдает. Тогда молодой человек решил, что это подходящий момент, чтобы вытащить у него из заднего кармана брюк денежные средства. Фигурант знал, что у потерпевшего они имеются, поскольку их общий знакомый сказал ему, что накануне они получили заработную плату. Как только злоумышленник реализовал задуманное, то покинул квартиру.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г, в» ч. 2 ст.158 УК РФ. Ведётся следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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