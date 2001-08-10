Надписи со скрытой рекламой наркотиков выявляют на улицах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В время очередного рейда, проведенного департаментом общественной безопасности и контроля администрации города Южно-Сахалинска, на территории областного центра вновь выявлены надписи со скрытой рекламой продавцов различных наркотических препаратов и веществ. Самое распространенное место их нанесения - фасады домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информацию о выявленных нарушениях антинаркотическая комиссия Южно-Сахалинска передала в правоохранительные органы с целью привлечения правонарушителей к ответственности, а также для ограничения работы интернет-сервисов, реализующих наркотики.

Кроме этого, сотрудники департамента провели работу с собственникам зданий о необходимости удалить выявленные граффити. В отношении управляющих компаний, не принявших своевременные меры по удалению надписей, материалы муниципального контроля направляются в государственную жилищную инспекцию.

Администрация города Южно-Сахалинска напоминает: такие граффити на фасадах являются не только нарушением правил благоустройства, но и влекут за собой ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ - «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ», ст. 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство», ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», а также могут образовывать признаки таких преступлений, как вандализм и умышленное повреждение чужого имущества (ст. 214, 167 УК РФ, 7.17 КоАП РФ).

Об известных фактах вандализма и порчи имущества в виде нанесения надписей со скрытой рекламой наркотиков южносахалинцев просят сообщать в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Телефон дежурной части 8(4242)789-405.