В Сахалинской области снизилось количество IT-преступлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области с начала года зафиксировано 966 киберпреступлений – это на 10,3% меньше, чем в 2021 году. Положительную динамику полицейские объясняют системной профилактической работой с гражданами.
- Активная работа по предупреждению граждан проводится через средства массовой информации, редакции на ежедневной основе публикуют актуальные схемы обмана в сети Интернет, печати на радио и в эфире телевидения. Участковые уполномоченные, уголовный розыск и другие подразделения органов внутренних дел проводят адресную работу с различными социальными группами, распространяют памятки, используется также социальная реклама и наглядная агитация, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Развитие современных технологий продолжает оставаться фактором, привлекающим криминальные интересы в российский сегмент интернет-пространства, и значительно расширяет возможности для злоумышленников в совершенствовании способов совершения преступных деяний, в том числе хищений денежных средств граждан, позволяет разрабатывать, внедрять и использовать сложные методы конспирации., пояснили в ведомстве.
Причинами расширения этого вида криминальной деятельности, по мнению экспертов из УМВД России по Сахалинской области являются:
– Слабая информированность и высокая степень доверчивости определенных групп населения, а при достаточной информированности – легкомысленное и небрежное отношение к своему имуществу;
– Виктимное поведение значительной части потерпевших; повсеместная и всеобъемлющая доступность средств связи и различных интернет ресурсов при их низкой защищенности от преступных посягательств;
– Быстрое обогащение при большом количестве низкозатратных и бесконтактных способов совершения данного вида преступлений и высокой вероятности не быть застигнутым при совершении либо сразу после совершения преступления;
– В ряде случаев невысокая сложность и отсутствие необходимости наличия у преступников специальных навыков при совершении данного вида преступных деяний.
Правоохранительные органы фиксируют снижение уровня киберпреступности по всей России. С января по июль в стране было зарегистрировано 290,3 тыс. таких случаев, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8 процентов.
Федеральные эксперты также объясняют эту тенденцию эффективными профилактическими мерами. Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Татьяна Щукина считает, что информирование граждан об угрозах должно быть своевременным, а заниматься им должны не только правоохранительные органы.
– Создание четкой установки со стороны правоохранительных органов, Роскомнадзора, банковских учреждений и иных публичных организаций по вопросам финансовой, а также публичной безопасности – залог поэтапного устойчивого снижения показателей преступности, – сказала Татьяна Щукина.
Свой вклад в дело борьбы мошенниками вносит и российский бизнес. Оператор мобильной связи «Билайн», к примеру, рассказал о разных схемах мошенничества и поделился чёткими советами по защите от кибермошенников. В качестве примера относительно нового способа отъёма денег, оператор приводит случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками сотовых компаний. В такой ситуации преступники получают паспортные данные жертвы и похищают денежные средства граждан.
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