За вылов горбуши и кеты сетями на Лютоге, двое сахалинцев пойдут под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В данном деянии подозреваются двое жителей села Троицкое 1964 и 1994 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службье УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигуранты, достоверно зная, что вылов рыб семейства лососёвых в местах нереста и на миграционных путях к ним запрещён без наличия соответствующей лицензии (путевки), осуществляли добычу данных биоресурсов на берегу реки Лютога в районе села Петропавловское.
Действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, используя запрещенное орудие (ставную сеть), указанные граждане осуществляли незаконный вылов, пока их действия не были пресечены сотрудниками полиции и рыбоохраны.
К моменту задержания граждане успели незаконно выловить 26 экземпляров рыбы семейства лососевых вида — «горбуша» и 1 экземпляр рыбы семейства лососевых вида «кета».
Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, сумма составила свыше 53 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:24 Сегодня В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения
10:05 Сегодня Южно-Сахалинск представил проекты в рамках программы "Пять шагов" на ВЭФ
- 11:21 Сегодня Губернатор взял на контроль ликвидацию последствий циклона на Сахалине
08:16 Сегодня ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство жилого комплекса во Владивостоке
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 19:28 Сегодня ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 Сегодня Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 Вчера Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?