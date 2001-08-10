Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2022
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12:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За вылов горбуши и кеты сетями на Лютоге, двое сахалинцев пойдут под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В данном деянии подозреваются двое жителей села Троицкое 1964 и 1994 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службье УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигуранты, достоверно зная, что вылов рыб семейства лососёвых в местах нереста и на миграционных путях к ним запрещён без наличия соответствующей лицензии (путевки), осуществляли добычу данных биоресурсов на берегу реки Лютога в районе села Петропавловское.

Действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, используя запрещенное орудие (ставную сеть), указанные граждане осуществляли незаконный вылов, пока их действия не были пресечены сотрудниками полиции и рыбоохраны.

К моменту задержания граждане успели незаконно выловить 26 экземпляров рыбы семейства лососевых вида — «горбуша» и 1 экземпляр рыбы семейства лососевых вида «кета».

Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, сумма составила свыше 53 тысяч рублей.

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