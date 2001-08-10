Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2022
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09:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель врезался в дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 сентября 2022 года, в 1 час 35 минут в с. Троицкое, 29-летний водитель автомобиля «Toyota Vits», двигаясь с юга на север, не выбрал безопасную скорость автомобиля, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом 9 по ул. Советской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 24-летняя женщина-пассажир получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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