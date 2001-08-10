Сахалинка отдала мошенникам более полумиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 сентября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от граждан, в отношении которых совершены мошеннические действия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
32-летняя горожанка сообщила, что 3 сентября ей поступил звонок от абонентского номера, принадлежит городу Москва. Звонившая представилась сотрудником одного известного коммерческого банка, назвала данные заявительницы и пояснила, что с её банковского счета происходят списания денежных средств.
Для предотвращения незаконных операций по снятию денежных средств необходимо уточнить абонентский номер, после чего аферистка назвала 4 последние цифры абонентского номера заявительницы. Далее потерпевшая, следуя инструкциям неизвестной, вошла в свой личный банковский кабинет и якобы для отмены операций по списанию денежных средств назвала код, который поступил ей в сообщении. После чего стали происходить списания денежных средств. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.
Также обратилась 38-летняя жительница областного центра, которая поняла, что в отношении нее производятся мошеннические действия и прекратила разговор. Ей еще 28 августа поступил звонок с абонентского номера, принадлежит Хабаровскому краю. Звонивший представился её братом и попросил перевести ему 5 тысяч рублей. Также звонивший прислал заявительнице номер банковской карты, на которую необходимо было перевести денежные средства. Гражданка поняла, что это обман и положила трубку.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:17 Сегодня Власти островного региона и владелец Сахалинского морского пароходства будут вместе развивать транспортную инфраструктуру
09:01 Сегодня "У меня в багажнике марихуана": на Сахалине водитель не справился с нервами и во всем признался автоинспекторам
- 14:52 Сегодня На Сахалине прогнозируются сильные дождь и ветер
13:22 Сегодня Южносахалинцев просят высказать мнение о месте размещения памятника Владимиру Высоцкому
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 17:20 Сегодня Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?