Сахалинка отдала мошенникам более полумиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 сентября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от граждан, в отношении которых совершены мошеннические действия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

32-летняя горожанка сообщила, что 3 сентября ей поступил звонок от абонентского номера, принадлежит городу Москва. Звонившая представилась сотрудником одного известного коммерческого банка, назвала данные заявительницы и пояснила, что с её банковского счета происходят списания денежных средств.

Для предотвращения незаконных операций по снятию денежных средств необходимо уточнить абонентский номер, после чего аферистка назвала 4 последние цифры абонентского номера заявительницы. Далее потерпевшая, следуя инструкциям неизвестной, вошла в свой личный банковский кабинет и якобы для отмены операций по списанию денежных средств назвала код, который поступил ей в сообщении. После чего стали происходить списания денежных средств. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.

Также обратилась 38-летняя жительница областного центра, которая поняла, что в отношении нее производятся мошеннические действия и прекратила разговор. Ей еще 28 августа поступил звонок с абонентского номера, принадлежит Хабаровскому краю. Звонивший представился её братом и попросил перевести ему 5 тысяч рублей. Также звонивший прислал заявительнице номер банковской карты, на которую необходимо было перевести денежные средства. Гражданка поняла, что это обман и положила трубку.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.