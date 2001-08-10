Два сахалинца пытались слить бензин с экскаватора, но были задержаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего и 19-летнего жителей села Быков, обвиняемых в покушении на кражу чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что днём 23 июня 2022 года фигуранты вступили между собой в сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно дизельного топлива объемом 100 литров с экскаватора.

Так, 25 июня ночью они прибыли на участок местности, расположенный в районе улицы Горняцкой в селе Быков, где подошли к экскаватору. Один из обвиняемых открутил крышку топливного бака и вставил принесенный с собой ручной насос в топливный бак, а второй обвиняемый, согласно распределенным заранее ролям, начал перекачивать с него дизельное топливо в имеющиеся при них пластиковые канистры. Довести до конца замысел злоумышленники не смогли, так как были задержаны на месте преступления потерпевшим.