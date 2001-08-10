52-леиний сахалинец подозревается в десятке велосипедных краж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С июня 2022 года в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинск стали поступать заявления о хищениях велосипедов. Как правило, неизвестный проникал в подъезды жилых домов и похищал велосипеды с лестничных площадок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изобличили подозреваемого: неоднократно судимого 52-летнего мужчину. Установлена его причастность к более 10 фактам хищения велосипедов, в том числе оборудованных противоугонным устройством. Общая сумма материального ущерба свыше 300 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции была установлена точка сбыта украденного. Несколько первых велосипедов, похищенных указанным правонарушителем, удалось изъять. После чего фигурант сменил схему: продавал транспорт случайным прохожим. Два велосипеда изъяты у этой категории приобретателей.
На данный момент продолжаются следственные действия в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ – кража.
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