Опасное волнение моря прогнозируется в Татарском проливе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра 7 сентября у юго-западного побережья Сахалина на участке от мыса Крильон до мыса Ламанон (Невельский, Холмский, Томаринский, Углегорский районы) ожидается опасное волнение 4 м и более, явление сохранится до утра 8 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Кроме этого, 7 сентября у северо-западного побережья Сахалина на участке от мыса Ламанон до мыса Тык (Углегорский и Александровск-Сахалинский районы) ожидается опасное волнение 4 м и более, явление сохранится днём 8 сентября, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.