Тихоокеанское
информационное агентство
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11:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Шахтерске пожарные потушили жилой дом

В Шахтерске пожарные потушили жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 сентября в 03.39 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в пгт. Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 03.49. К этому моменту открытым пламенем горела крыша двухквартирного жилого дома на площади в 112 квадратных метров, а также деревянная баня. Пожар локализовали в 04.19, а в 11.08 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

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