"У меня в багажнике марихуана": на Сахалине водитель не справился с нервами и во всем признался автоинспекторам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, на улице 2-ой Хабаровской инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили иномарку. В салоне автомобиля находились водитель и пассажир. При проверке документов оба мужчины заметно нервничили, а на вопросы отвечали уклончиво, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Было незамедлительно принято решение провести личный досмотр 34-летнего водителя, 41-летнего пассажира и их

автомобиля. Перед процедурой инспекторы спросили у мужчин имеют ли они при себе что-либо запрещенное в гражданском обороте. На что водитель ответил:"Да, имею, в багажнике моего транспортного средства находится марихуана".

В результате, в багажнике автомобиля были обнаружены два полимерных вкладыша с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Кроме этого, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении 34-летнего водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, он передан в суд. Мужчине грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет. Автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.

Госавтоинспекция Сахалинской области призывает островитян проявлять нетерпимость к нетрезвому вождению и сообщать о водителях, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения. Обо всех фактах можно сообщить по телефону горячей линии ГИБДД: 789-600.