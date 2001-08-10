Охинца будут судить за покушение на убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинской городской прокуратурой направлено в Охинский городской суд уголовное дело по обвинению 24-летнего жителя г. Оха в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следственным отделом по г. Оха СУ СК России по Сахалинской области в ходе предварительного следствия установлено, что 18 февраля 2022 года в ночное время в ходе распития спиртных напитков в квартире знакомого, 24-летний житель г. Охи из личной неприязни, нанес потерпевшему ножом один удар в область грудной клетки. После этого произвел еще один размах для нанесения удара с целью причинения смерти последнему, однако не смог довести его до конца, поскольку присутствующий рядом мужчина отобрал него нож и удерживал обвиняемого до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции.

За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.