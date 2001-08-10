Жительница Долинска обокрала гостью брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 35-летней жительницы районного центра, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе КМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 19 июня 2022 гола примерно в час ночи обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитила мобильный телефон у знакомой, которая пришла в гости к её брату.

Накануне весь вечер все между собой общались, распивали спиртные напитки. В целом застолье проходило позитивно, пока злоумышленница не решила похитить сотовый телефон потерпевшей, лежащий в дамской сумочке. Когда молодые люди, сидя за столом притупили бдительность, обвиняемая положила чужой гаджет в сумку своей матери и постаралась как можно быстрее покинуть место преступления.

Позже фигурантка отнесла похищенный телефон к знакомому, и сказав, что гаджет принадлежит ей, оставила у него.

Таким образом, гражданка совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 5 500 рублей. Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.