Пьяный водитель на Сахалине пытался скрыться от автоинспекции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Троицком, в ходе патрулирования внимание инспекторов ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области привлек автомобиль "Toyota Corolla", который подозрительно вилял по проезжей части. Было принято решение остановить иномарку.Водитель, заметив патрульный автомобиль ДПС, прибавил газу, попытался уйти, однако был остановлен во дворе своего дома. Как выяснилось, 38-летний водитель-мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и более того, ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
В отношении него составлен административный материал, передан в суд. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
- 11:16 Сегодня На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП
08:23 Сегодня ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос на 20%
11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
16:48 29 Августа В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
17:38 5 Августа Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
Выбор редакции
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
- 13:42 1 Сентября В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?