Пьяный водитель на Сахалине пытался скрыться от автоинспекции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Троицком, в ходе патрулирования внимание инспекторов ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области привлек автомобиль "Toyota Corolla", который подозрительно вилял по проезжей части. Было принято решение остановить иномарку.Водитель, заметив патрульный автомобиль ДПС, прибавил газу, попытался уйти, однако был остановлен во дворе своего дома. Как выяснилось, 38-летний водитель-мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и более того, ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В отношении него составлен административный материал, передан в суд. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.