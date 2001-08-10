Сахалинка отдала мошенникам 120 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 62-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестные путем обмана похитили у неё 120 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что днём потерпевшей поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя оформили кредит, поэтому необходимо защитить свои денежные средства, сняв их с карты, чтобы перевести на защищенный счет. После разговора с мошенником женщина сняла со своей банковской карты деньги и перевела на указанный ей счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.