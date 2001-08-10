Сахалинска обокрала сожителя матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Долинского района, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что ночью 25 апреля 2022 года обвиняемая находилась дома вместе с матерью и её сожителем, который накануне получил зарплату. После покупки продуктов и оплаты коммунальных платежей у него осталось 20 000 рублей четырьмя купюрами достоинством 5 000 рублей каждая.

Денежные средства находились в кошельке, который лежал в кармане куртки, оставленной в прихожей на вешалке. Когда мужчина проходил мимо неё, то обратил внимание, что молния на кармане приоткрыта, а оттуда виднеется кошелёк. Он проверил содержимое кошелька и не досчитался в нем 10 тысяч рублей.

Похищенные деньги обвиняемая потратила на собственные нужды, то есть распорядилась ими как своими собственными.

Таким образом, она совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.