Тихоокеанское
информационное агентство
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11:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Советском сгорел гараж

В Советском сгорел гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 сентября в 21.42 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Советское, рассказали ТИА "Острова "в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 22.02. К этому моменту наблюдалось горение открытым пламенем гаража на площади в 32 квадратных метра. Пожар локализовали в 22.06, а в 23.00 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

 

 

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