Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2022
Сейчас 21:35
60,37|60,22|66,91
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытии дорог 2 и 3 сентября
11:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 сентября на 27 км автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» 26-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством и находящийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Mazda Bongo», не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota Rush», двигавшемуся по главной дороге с левой стороны по ходу движения, и совершил с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля «Mazda Bongo» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель и 37-летняя пассажир автомобиля «Mazda Bongo» получили телесные повреждения.

 По данному факту проводится проверка.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?