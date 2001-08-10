На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 сентября на 27 км автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» 26-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством и находящийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Mazda Bongo», не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota Rush», двигавшемуся по главной дороге с левой стороны по ходу движения, и совершил с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля «Mazda Bongo» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель и 37-летняя пассажир автомобиля «Mazda Bongo» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.