Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2022
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11:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске водитель, управляя автомобилем «Kia Bongo», двигался по улице Дружбы в южном направлении и в районе дома № 69 не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, пересекающую проезжую часть улицы Дружбы по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После этого он покинул место ДТП. Впоследствии 67-летний водитель «Kia Bongo» был разыскан.

 В результате ДТП 17-летняя девушка-пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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