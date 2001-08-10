Тихоокеанское
информационное агентство
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Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытии дорог 2 и 3 сентября
11:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 сентября 2022 года в 08 часов 50 минут в Южно-Сахалинске 66-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Lexus RX350», двигаясь по улице Горького в северном направлении, на нерегулируемом перекрестке с Коммунистическим проспектом, при повороте налево, не уступила дорогу и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающую проезжую часть Коммунистического проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу с севера на юг, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

 В результате ДТП девочка-пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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