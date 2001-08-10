На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Александровск-Сахалинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Аткарска Саратовской области, обвиняемой в покушении на мошенничество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемая приобрела у третьего лица поддельное свидетельство о рождении ребенка.
Получив подложный документ, женщина обратилась в отделение пенсионного фонда, где по поддельному свидетельству о рождении сделала СНИЛС. Позже гражданка собрала весь пакет документов и обратилась в центр социальной поддержки для получения выплат путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии на иждивении у нее несовершеннолетнего ребенка. Однако обман вскрылся при проверке данных.
Таким образом, обвиняемая, умышленно, из корыстных побуждений, в результате предоставленных заведомо ложных и недостоверных сведений намеревалась незаконно получить социальные выплаты на общую сумму свыше 300 тысяч рублей, то есть совершила бы хищение денежных средств, однако не довела умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.
Своими преступными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное- ч. 3 ст. 30, ч.3 ст.159.2 УК РФ – покушение на мошенничество при получении выплат, то есть действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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