Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2022
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12:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец отправил знакомого на больничную койку с помощью обрезка трубы

Сахалинец отправил знакомого на больничную койку с помощью обрезка трубы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Макарова, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинкой обалсти.

Установлены 25 апреля фигурант находясь на территории местного карьера, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшему, возникшие в ходе ссоры и конфликта с последним,взял в правую руку отрезок металлической трубы и используя ее в качестве оружия, умышленно нанес потерпевшему удар в область шеи. Впоследствии, согласно заключению эксперта телесное повреждение, нанесенное потерпевшему, было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью более 21 дня.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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