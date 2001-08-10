Сахалинцы вскрыли арматурой киоск и украли мед, сироп и лук с укропом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Так, ночью 29 июня 2022 года обвиняемые, вступив в преступный сговор, распределив между собой роли, решили похитить чужое имущество с целью наживы. Молодые люди отправились в район нестационарного торгового павильона. Один из них остался наблюдать, чтобы в случае чего предупредить товарища, который с куском арматуры отправился срывать навесные замки с дверей. Проникнув в помещение, фигуранты стали собирать с прилавков всё, что им приглянулось: мёд липовый, мёд цветочный, сироп красники, лук, укроп и так далее. Всего же злоумышленники похитили чужого имущества на общую сумму в размере 14 625 рублей. Прихватив украденное, обвиняемые скрылись с места преступления и впоследствии распорядились похищенным по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.