Тихоокеанское
информационное агентство
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15:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские следователи оценили, есть ли криминал в смерти на берегу Татарского пролива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения на берегу Татарского пролива, севернее с. Ильинское, Томаринского района, тела неустановленного мужчины организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении погибшего преступления не обнаружено, для установления причины смерти  тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причина, личность и обстоятельства смерти мужчины, сообщили ТИА "Острова" в СУ СК РФ.

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