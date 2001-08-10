Сахалинку, бросавшуюся с ножом на дочь, приговорили к обязательным работам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Гражданка обвинялась в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обсти.

Установлено, что 24 апреля 31-летняя местная жительница находилась у своих знакомых в гостях, где употребляла спиртные напитки. На следующий день она пришла домой, где находились две ее дочери, одна из них является инвалидом. Супруг женщины на тот период находился на вахте.

Гражданка была в состоянии алкогольного опьянения и на фоне бытовых неурядиц начала ругать на повышенных тонах своих детей. В ходе ссоры фигурантка взяла нож и высказала в отношении младшей дочери угрозу убийством. Указанную угрозу девушки восприняли реально. Старшая дочь толкнула мать отчего та упала и выронила нож. Воспользовавшись моментом, потерпевшая схватила его и вместе с сестрой они закрылись в комнате.

Тогда женщина взяла молоток и стала наносить им удары по двери, высказывая угрозы расправы над ними. Старшая дочь позвонила своему молодому человеку и попросила вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции успокоили гражданку, изъяли нож и молоток, а также увезли детей в безопасное место.

Уголовное дело рассмотрел суд. Гражданке было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.