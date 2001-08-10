Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
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16:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке подросток разнес квартиру девушки, требуя денег

На Камчатке подросток разнес квартиру девушки, требуя денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя. Подростка подозревают в вымогательстве, сообщает ИА "Кам 24".

Как пояснили информационному агентству в региональном управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

«По версии следствия, ночью 26 августа подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своей 19-летней знакомой, угрожая повреждением находящегося в помещении имущества, потребовал у нее денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. В целях подтверждения своих угроз злоумышленник повредил и уничтожил практически все находящееся в квартире имущество, а также применил насилие в отношении девушки», – рассказали в управление СК.

По данным следствия, когда сотрудник полиции прибыл на место, подозреваемый отказался открыть входную дверь и предпринял попытку поджечь квартиру. В итоге полиции удалось задержать подростка.

 

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