В Ногликах у дороги сбросили рыбные отходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грибник в Ногликском районе наткнулся на еврокуб с гниющими рыбными отходами, пишет astv.ru.

"Пошёл сегодня в лес, у таблички 616 км повернул налево, а там у дороги - еврокуб. Приблизился к нему - а вокруг мухи и опарыши, внутри - рыбьи головы и молоки гниющие. Ещё мешок какой-то рядом. Вонь на всю округу", - рассказал astv.ru сахалинец.

Мужчина предполагает, что кто-то выбросил еврокуб, не желая нормально утилизировать отходы.

"Рядом ни станов, ни речек. Хочу предупредить грибников, чтобы не ходили в этот район - отвратительный запах может привлечь медведей", - говорит местный житель.

Как сообщили astv.ru в администрации муниципального образования, информацию направят в полицию для принятия мер в соответствии с законодательством.