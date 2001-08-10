На Камчатке дожди затопили село Соболево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Село Соболево на западе Камчатки из-за непрекращающихся ливней оказалось затоплено. В некоторых районах населённого пункта людям приходится покидать свои дома, сообщает ТК "41 Регион".

Напомним, накануне в ГУ МЧС России по Камчатскому краю жителей села предупредили об угрозе наводнения.

Спасатели рекомендовали сельчанам принять меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, а также временно воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов. Туристам и охотникам также рекомендовали не выходить на маршруты, особенно - в отдалённые и прибрежные районы.

Дороги, связывающие райцентр Соболево с селом Устьевое и посёлком Кировский, закрыты для движения транспорта: их размыло в результате разлива реки Большая Воровская.

По прогнозу синоптиков, ливни в нескольких районах Камчатского края, в том числе в Соболевском, не прекратятся до второго сентября.