Сахалинец в детской стоматологии украл дамскую сумочку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в краже с причинением значительного материального ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 13 августа 2022 года в первой половине дня обвиняемый находился в помещении детской стоматологии с недавним знакомым. Дожидаясь приёма своего знакомого, фигурант обратил внимание на мальчика, который сидел неподалеку на лавочке и играл с мобильным телефоном. За спиной у ребенка находилась женская сумочка. Когда злоумышленник с ребёнком остались в коридоре вдвоём, обвиняемый подсел к мальчику, тот встал и, прохаживаясь по коридору, продолжал играть на телефоне, не отвлекаясь. Тогда мужчина взял сумку и быстро спустился на два этажа ниже, там он открыл её и увидел кошелёк, который поместил себе в карман, а сумку оставил на подоконнике. Затем поторопился скрыться. Далее он решил проверить содержимое кошелька. Там оказались четыре купюры номиналом по 5 000 рублей. Денежные средства обвиняемый потратил на покупку спиртных напитков и продуктов питания.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.
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