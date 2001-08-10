Сахалинец в детской стоматологии украл дамскую сумочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в краже с причинением значительного материального ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 13 августа 2022 года в первой половине дня обвиняемый находился в помещении детской стоматологии с недавним знакомым. Дожидаясь приёма своего знакомого, фигурант обратил внимание на мальчика, который сидел неподалеку на лавочке и играл с мобильным телефоном. За спиной у ребенка находилась женская сумочка. Когда злоумышленник с ребёнком остались в коридоре вдвоём, обвиняемый подсел к мальчику, тот встал и, прохаживаясь по коридору, продолжал играть на телефоне, не отвлекаясь. Тогда мужчина взял сумку и быстро спустился на два этажа ниже, там он открыл её и увидел кошелёк, который поместил себе в карман, а сумку оставил на подоконнике. Затем поторопился скрыться. Далее он решил проверить содержимое кошелька. Там оказались четыре купюры номиналом по 5 000 рублей. Денежные средства обвиняемый потратил на покупку спиртных напитков и продуктов питания.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.