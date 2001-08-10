Сахалинка украла у пенсионерки банковскую карту и совершила по ней 19 покупок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней гражданки, обвиняемой в совершении кражи денежных средств с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 17 июня 2022 года обвиняемая пришла в гости к 60-летней потерпевшей с целью распития алкоголя. Когда у них закончилась выпивка, хозяйка квартиры попросила гостью сходить в магазин и купить еще спиртного, передав ей свою банковскую карту. На следующее утро владелица квартиры попросила гостью уйти. Она ушла, но банковскую карту не отдала. Зная, что кредитка оснащена функцией бесконтактной оплаты и, предположив, что на счету еще могут находиться денежные средства, она за два дня совершила 19 покупок, похитив в общей сложности почти 15 тысяч рублей.
14 июля с заявлением в полицию обратилась потерпевшая, сообщив о хищении денежных средств с банковского счёта.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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