Сахалинска оформила кредит и отдала деньги мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ей на сотовый телефон поступил звонок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что от её имени в банк поступила заявка на получение кредита, на что она ответила, что никаких заявок не подавала. Тогда мошенник заявил, что нужно заявку отменить, после чего её перевели якобы на сотрудника финансового мониторинга банка. Далее потерпевшая, действуя согласно указаниям собеседника, скачала программу. Как оказалось, это приложение для удаленного рабочего стола, которое позволяет пользователям быстро и безопасно получать удаленный доступ к компьютерам и мобильным устройствам. Также гражданка подтвердила заявку на кредит с целью возврата денежных средств банку.
В дальнейшем ей поступили смс-сообщения о списании. Ущерб составил 275 тысяч рублей.
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