На Сахалине бомж решил переночевать под крышей: разбил окно и залез в чужой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 61-летний мужчина без определенного места жительства после употребления алкогольных напитков в районе пересечения улиц Сахалинской и Лермонтова отправился на поиски ночлега. Ему приглянулся один частный жилой дом на улице Сахалинской, где он решил переночевать. Проникнув на территорию двора и убедившись, что входная дверь заперта, он разбил стекло и проник в жилище. Бдительная соседка заподозрила неладное и вызвала полицию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в доме постороннего и задержали его.

Своими действиями гражданин причинил 42-летней потерпевшей материальный ущерб на сумму более 10 тысяч рублей, о чем она заявила 17 августа в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.