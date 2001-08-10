Сахалинец оплатил долги по 13 штрафам только после запрета на регистрацию транспортных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы взыскали с местного жителя областного центра задолженность по 13 штрафам ГИБДД. Мужчина был привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение скорости на 21-40 км/час», по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедов либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Добровольно административные штрафы должник оплачивать не собирался, на связь с судебными приставами не выходил. Судебные приставы в отношении мужчины применили меры принудительного исполнения. Вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении имеющихся автотранспортных средств, находящихся в собственности должника. Вероятно, оценив серьёзность своего положения и намерений судебного пристава-исполнителя, неплательщик всё-таки явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объёме.