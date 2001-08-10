Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
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09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец оплатил долги по 13 штрафам только после запрета на регистрацию транспортных средств

Сахалинец оплатил долги по 13 штрафам только после запрета на регистрацию транспортных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы взыскали с местного жителя областного центра задолженность по 13 штрафам ГИБДД. Мужчина был привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение скорости на 21-40 км/час», по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не пристёгнутым  ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедов либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Добровольно административные штрафы должник оплачивать не собирался, на связь с судебными приставами не выходил. Судебные приставы в отношении мужчины применили  меры принудительного исполнения. Вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении имеющихся автотранспортных  средств, находящихся в собственности должника. Вероятно, оценив серьёзность своего положения и намерений судебного пристава-исполнителя, неплательщик всё-таки явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объёме.

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