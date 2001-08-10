Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
Сейчас 19:52
60,37|60,58|66,91
Спасатели предупреждают, что 1 сентября на Курилах будет очень дождливым
09:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове сбили пешехода

В Корсакове сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 30 августа в районе дома № 15/2 по ул. Краснофлотской г. Корсакова 55-летний водитель, управляя а/м «Тойота Спринтер Кариб», совершил наезд на 34-летнюю девушку-пешехода, переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской облсти.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?