Сахалинец украл в магазине планшет, продал его, и пришел за следующим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступили два заявления. В одном сообщалось, что 26 августа неизвестный, находясь в помещении торгового зала магазина по продаже электроники, цифровой и бытовой техники, тайно похитил планшет стоимостью более 4 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Во втором заявлении указано, что на следующий день из того же магазина снова похитили планшет стоимостью уже более 10 тысяч рублей. На этот раз уйти незамеченным злоумышленнику не удалось, его окликнули работники магазина и потребовали оплатить гаджет, но мужчина проигнорировал их требования, скрывшись в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции, получив сообщение о краже и грабеже, немедленно выдвинулись на поиски подозреваемого. В результате розыскных мероприятий он был задержан на улице, при себе гражданин имел похищенный планшет, который был изъят. Похищенное ранее устройство гражданин успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Возбуждены уголовные дела.