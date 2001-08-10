Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
Сейчас 02:13
60,37|60,58|66,91
Сегодня, 30 августа, в Южно-Сахалинске для движения закрыт перекресток улиц Комсомольская и Емельянова
14:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области сняли на видео трактор, везущий полыхающее сено

В Амурской области сняли на видео трактор, везущий полыхающее сено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурчане обсуждают в социальных сетях необычное видео. На нем запечатлен трактор - он перевозил объятое пламенем сено, пишат ИА "Порт Амур".

"Ориентировочно это произошло по дороге на село Воскресеновка", - указывает паблик @dtp_belogorsk. Воскресеновка находится в Серышевском районе Приамурья.

Никаких подробностей "огненного" инцидента пока неизвестно.

"Останки сена остались, очень мало на дороге. Сгорело все. Вчера проезжали мимо", - поведал в комментариях один из интернет-пользователей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?