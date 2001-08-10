Сахалинец с топором и ключом обокрал несколько офисных помещений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что днём 11 июля 2022 года обвиняемый употреблял алкогольные напитки. Ближе к вечеру, когда спиртное закончилось, а денежных средств в наличии не было, фигурант решил прогуляться до бывшего места работы, зная, что там можно похитить что-нибудь ценное. Мужчина двинулся в сторону автомойки в районе улицы Корсаковской районного центра. Перемахнув через забор, оказавшись на территории автомойки, злоумышленник прошел в котельную, где взял топор и гаечный ключ. Затем двинулся в сторону двухэтажного здания, находящегося недалеко от мойки. Фигурант отогнул оконную раму на первом этаже и проник в помещение, затем, разбив топором дверь, прошел в косметический кабинет. Там он стал собирать в пакет различные косметические средства, причинив материальный ущерб на сумму в размере 26 550 рублей.
Затем обвиняемый вылез через окно на улицу и поднялся на второй этаж, также отогнув гаечным ключом раму и проникнув в офис. Там он нашел в тумбочке мужское портмоне, где хранились 60 тысяч рублей. Пройдя ко второму рабочему месту, фигурант забрал со стола мобильный телефон, ноутбук и кошелек из тумбочки с 10 000 рублей. Затем мужчина достал из шкафа элитный алкоголь, а также чай, кофе, конфеты. Всё это он приготовил на вынос. Далее злоумышленник проник в соседнее помещение, откуда похитил из ящика рабочего стола 13 200 рублей и видеорегистратор.
После хищения чужого имущества фигурант с места преступления скрылся, а похищенным распорядился по своему усмотрению.
Общая сумма материального ущерба потерпевшим составила 137 750 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктами «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
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