Сахалинец хотел слить топливо из чужого КамАЗа, но в итоге ему пришлось спасаться бегством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего гражданина, обвиняемого в покушении на кражу с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следствием установлено, что 17 апреля обвиняемый вместе с другом отправился ночью в гости к своему знакомому. Не доезжая до Ново-Троицкого, в поле, возле грунтовой дороги и домов, он увидел грузовой автомобиль марки КамАЗ. Ему стало интересно, почему в ночное время спецтехника находится в поле, поэтому они решили к ней подъехать. Выйдя из автомобиля, фигурант осмотрелся и убедился, что в кабине и поблизости никого нет. Предположив, что в топливном баке имеется большое количество дизельного топлива, он решил перелить его в канистры объемом 20 литров, которые лежали у него в авто, тем самым, совершить кражу.
Своему другу он сказал ждать его в машине, а сам, забрав из багажника две канистры и шланг, направился к КАМАЗу, с которого стал сливать топливо. Услышав шаги и не желая быть застигнутым на месте преступления, он всё бросил и побежал к своей машине. Сел за руль, резко нажал на педаль газа и тронулся с места. Вскоре почувствовал удар по кузову, это был брошенный в них камень.
Так, своими действиями обвиняемый мог причинить собственнику значительный материальный ущерб.
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
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