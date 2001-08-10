Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
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12:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить водителя севшего пьяным за руль

На Сахалине будут судить водителя севшего пьяным за руль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 10 июля обвиняемый со своими знакомыми находился днем на базе в районе села Таранай Анивского района, где мужчины собирались отпраздновать День рыбака. Вечером компания после употребления алкогольных напитков решила укладываться спать. На ночлег было решено устроиться в микроавтобусе. Владелец автомобиля доверил его одному из отдыхающих. Так как ключ находился в замке зажигания, то обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, запустил мотор и поехал по трассе.

В дальнейшем он, не имея права управления транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии сильно пострадал один из его друзей. Свою вину водитель признал полностью. На данный момент он оказывает финансовую поддержку семье пострадавшего.

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