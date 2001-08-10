На Сахалине будут судить водителя севшего пьяным за руль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 10 июля обвиняемый со своими знакомыми находился днем на базе в районе села Таранай Анивского района, где мужчины собирались отпраздновать День рыбака. Вечером компания после употребления алкогольных напитков решила укладываться спать. На ночлег было решено устроиться в микроавтобусе. Владелец автомобиля доверил его одному из отдыхающих. Так как ключ находился в замке зажигания, то обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, запустил мотор и поехал по трассе.

В дальнейшем он, не имея права управления транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии сильно пострадал один из его друзей. Свою вину водитель признал полностью. На данный момент он оказывает финансовую поддержку семье пострадавшего.