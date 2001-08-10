На Сахалине автолюбительница выпала из салона под колеса своей машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 29 августа на прилегающей территории в районе дома 12 переулка Железнодорожного, 41-летняя водитель, управляя автомобилем «Honda CR-V», при начале движения задним ходом потеряла управление и в процессе движения выпала из салона автомобиляи и попалда под переднее еправое колесо, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После этого автомобиль по инерции продолжил движение и совершил наезд на припаркованные автомобили «Toyota Belta» и «Toyota Fortuner». В результате ДТП водитель автомобиля «Honda CR-V» получила травмы.

По данному факту проводится проверка.