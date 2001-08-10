"Охранник", избивший мужчину на реке Ай, приехал на Сахалин на заработки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержан подозреваемый, который 23 августа находясь на реке Ай в Долинском районе, причинил телесные повреждения 51-летнему жителю села Советское, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При поступлении сообщения о происшествии сотрудниками УУР во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по городскому округу «Долинский» был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого было установлено, что к преступлению причастен 22-летний гражданин, прибывший в Сахалинскую область на заработки.

В дальнейшем оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленник, желая избежать ответственности, уехал в Южно-Сахалинск. В областном центре он арендовал квартиру, на которой скрывался от правоохранительных органов. Подозреваемый намеревался в ближайшее время покинуть пределы Сахалинской области, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В настоящий момент по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) ведется следствие. Фигурант задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).