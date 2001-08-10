В Ногликах дети пытались потушить Вечный огонь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликах несовершеннолетние попытались потушить Вечный огонь, сообщает astv.ru. По словам местных жителей, это произошло в воскресенье, 28 августа. Дети гуляли у мемориального комплекса в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Два мальчика, на вид 9-10 лет, подошли к вечному огню и стали заливать его водой. Пошёл чёрный дым. Дети буквально заглядывали в огонь, могли получить ожоги, но их это не останавливало. Видя, что пламя не гаснет, дети бросили в него бутылку", - говорят очевидцы.

Местные жители стали кричать на несовершеннолетних, те убежали.

По словам главы Ногликского района Сергея Камелина, как только стало известно об инциденте, администрация сразу вызвала на место специалистов ООО "Сахалиноблгаз".

Огонь на непродолжительное время потушили. Из него убрали брошенную детьми покорёженную пластиковую ёмкость и стеклянную бутылку. Затем Вечный огонь вновь зажгли.