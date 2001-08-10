Сахалинца будут судить за то, что выращивал коноплю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступила информация о том, 45-летний местный житель занимается незаконным производством и употреблением наркотических веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При проверке данных сведений было установлено, что подозреваемый на принадлежащем ему приусадебном участке, расположенном в районном центре в районе улицы Дуйской, создал специальные условия для посева и выращивания наркотикосодержащих растений рода конопля. Мужчина незаконно культивировал запрещенные к возделыванию растения в количестве 31 штуки, что является крупным размером.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.231 УК РФ – незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Ведется следствие.