Сахалинец, испугавшись обвинений в госизмене, отдал мошенникам почти полтора миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 53-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него похитили 1 400 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщив, что с его банковского счета осуществлены переводы денег в другую страну, и он подозревается в государственной измене. Далее они потребовали снять денежные средства и перевести их на определенный счет. В результате заявитель перевел указанную сумму и лишился своих сбережений.
Второй потерпевшей стала 39-летняя жительница Южно-Сахалинска. Заявительница в одной социальной сети увидела объявление о заработке и вступила в переписку, как она думала, с администратором инвестиционной группы, в которой пообещали увеличить её доход. Женщине предложили внести 50 000 рублей на указанный счет, что она и сделала. Обещанный доход не получила, а при попытке вернуть свои деньги, администратор группы предложил заплатить «налог». Тогда потерпевшая поняла, что это были мошенники.
По данным фактам возбуждены уловные дела. Ведётся следствие.
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