В Амурской области в аварии погибли двое детей и трое взрослых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области 28 августа около 21:00 на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso, сообщает ИА "Порт Амур".

В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, от полученных травм скончались. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД России по Амурской области.